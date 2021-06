DRENES DEL SUR DEL VALLE CONVERTIDOS EN BASUREROS

Javier Plascencia considera que el futuro de los drenes es desconocido

Pedro Márquez

En auténticos basureros han convertido los pobladores a los drenes del Sur del valle de San Luis Río Colorado. Así lo dio a conocer el agricultor, Javier Plascencia Gutiérrez, quien señaló que desconoce si serán rehabilitados por la autoridad correspondiente



La denuncia que el agricultor de origen reacomodado hace, obedece a que las familias mostrando un absoluto desconocimiento de la función de estos conductores, depositan en su lecho colchones, sillas, neumáticos, plásticos y demás artículos de desecho que hacen de ellos peligrosos focos de infección.



Aunque, por motivos desconocidos, la mayor parte de estos canales ya no contienen aguas de lavado de tierra, están secos, alguien debe tomar medidas para que no los tomen como gigantescos y largos basureros públicos, porque los convierten en peligros focos de infección, sobre todo en esta época de calor, sugiere el ejidatario.



A diferencia de los drenes que rodean a Luis B. Sánchez que contienen volúmenes de aguas negras del drenaje urbano, los más alejados, como los de Lagunitas e Independencia, dice que están completamente secos.



Pero a la población cercana, no les interesa si llevan o no volúmenes, los toman como basureros, ocasionando que si algún día cumplen con su función, el agua no podrá circular, advierte quien siempre se ha preocupado por el mantenimiento de estos canales concesionados a los módulos de riego.



Para que el problema, que ya es añejo, no continúe, considera que se debe concientizar a las familias que no son basureros, y que los sobrantes de las obras de construcción, llantas, animales, etc., no deben ser depositados en su lecho porque traerán enfermedades que afectarán a las familias que edificaron sus viviendas sobre los bordos.