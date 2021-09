DURAZO “PONE SUS BARBAS A REMOJAR”; Sostiene que recibe el sistema de salud ‘quebrado’

Reporta que las unidades médicas del estado solo recibieron el 10% de sus requerimientos en el 2021 y necesita 200 millones para ponerse al corriente.

Gerardo Ibarra

San Luis R.C., Sonora. –

A solo unos días de tomar protesta como el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño no pierde ocasión para “poner sus barbas a remojar” en el tema de las condiciones en que recibe el gobierno de Claudia Pavlovich.

Hace una semana aseguró en rueda de prensa que recibirá las cuentas “mochas” y advirtió que no hay dinero ni para pagar la primera quincena a los trabajadores del estado; no obstante, subrayó que será su responsabilidad responder y garantizar que no les falte el salario a ningún empleado del gobierno estatal.

En tanto, el equipo de transición de Durazo Montaño informó que en materia de finanzas públicas la entidad tiene una deuda pública estimada en 22 mil millones de pesos.

Un déficit fiscal por 5 mil millones de pesos; pasivos contingentes (dinero que debe el estado por concepto de juicios) por 3 mil 300 millones de pesos; y pasivos legados en distintas áreas por 5 mil 200 millones de pesos, particularmente en proveedurías y servicios.

En cuanto al abasto de medicamentos, el próximo secretario de Salud José Luis Alomía Zegarra, reportó que durante 2021 el gobierno sólo ha podido surtir a las unidades médicas el 10 por ciento de sus requerimientos anuales y se requieren 200 millones de pesos para costear el 90 por ciento restante.

Además, el Isssteson mantiene adeudos con el Insabi por 236 millones que a su vez no le permiten recibir de esta institución transferencias de recursos por 461 millones de pesos.

ESCUELAS CERRADAS Y OBRAS PENDIENTES

Al exponer la situación que guarda el sector educativo, Omar Del Valle dijo que el 60 por ciento (mil 830) de las escuelas están en condiciones de regresar a clases y 34 por ciento están cerradas por problemas de infraestructura. Recordó que se requieren 110 millones de pesos para abrir las escuelas faltantes y 190 millones para dar mantenimiento y rehabilitación a las escuelas que ya están en operación.

En materia de infraestructura, el equipo de transición reportó que hay 440 obras públicas en proceso con un costo de mil 300 millones de pesos, un avance promedio de 55 por ciento y 46 por ciento de avance financiero; sin embargo se requieren 650 millones de pesos para ser finalizadas.

Finalmente, se documentó la falta de mantenimiento básico de instalaciones culturales y deportivas, así como del acueducto Independencia, además de 40 millones de pesos en adeudos a concesionarios del transporte urbano, lo que podría poner en riesgo el servicio a los usuarios.

PROTOCOLO TOMA DE PROTESTA

El equipo del gobernador electo Alfonso Durazo Montaño anunció las actividades de su toma de protesta el día 13 de septiembre como gobernador constitucional, en eventos en los se respetarán las medidas sanitarias.

Explicó que el domingo 12 a las 23:30 horas habrá una transmisión especial llamada “El inicio de la transformación”, que arrancará con la toma de protesta ante el Congreso del Estado, y que podrá ser vista por las señales de Telemax, Radio Sonora y todas las plataformas digitales del Gobierno del Estado de Sonora.

“El lunes 13 a las cero horas inicia la toma de protesta del Dr. Alfonso Durazo Montaño (…) y a la una se le tomará protesta al gabinete legal y ampliado, todo en la explanada del Palacio de Gobierno (…) ese mismo día a las nueve horas se instalará la Mesa de Seguridad. A las 11:45 horas en Palacio de Gobierno en el Salón Gobernadores, el gobernador dará el mensaje oficial al pueblo de Sonora”.

Bracamontes Sierra, agregó que también el lunes el nuevo gobernador participará a las 18:00 horas en la conmemoración del 174 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes.

DEL COVID Y SU GABINETE

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, informó a través de sus redes sociales que se practicó una prueba de Covid, del cual resultó negativa.

“Aunque esté en reposo por recomendación médica, sigo al pendiente de los trabajos y listo para tomar protesta este domingo”, escribió en su cuenta de twitter.

Durazo Montaño añadió que este sábado 11 presentará al resto de los integrantes de su gabinete legal y ampliado, además de los titulares de algunos organismos descentralizados, y dijo sentirse satisfecho por el nivel de los nuevos funcionarios que lo acompañarán en el gobierno:

“Me siento muy satisfecho. Es un equipo de gente con una formación profesional, académica, extraordinaria. Con un compromiso social histórico. Gente de honestidad probada, de sensibilidad política con experiencia administrativa. Es francamente un equipo muy completo que me permite tener certeza de que les vamos a responder en los términos comprometidos”, concluyó.