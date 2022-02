EL “BASURÓN” DE MESA RICA DAÑA LA SALUD DEL VALLE: SEÑALAN AMBIENTALISTAS

El gobierno municipal echó a funcionar un tiradero a cielo abierto que viola los reglamentos, amenaza al medio ambiente y la salud de los habitantes del valle.

Eloy Herrera

El gobierno sanluisino decidió la puesta en marcha de un tiradero a cielo abierto, ubicado en el ejido Mesa Rica. Al visitar el lugar se puede ver que la acción de los vientos dispersa los residuos alrededor del lugar destinado. Se pueden ver también los incendios intencionales, además de que fue instalado a unos pocos metros de tierras de cultivo, lo que podría contaminar las cosechas.

El tiradero de basura, puesto en marcha por el gobierno de Santos González contraviene lo señalado en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en donde se deja bien claro que los rellenos sanitarios constituyen una infraestructura idónea para el confinamiento, tanto por razones de salud pública como ambientales, y de conservación de los recursos naturales.

El gobierno mexicano señala que, desde la perspectiva ambiental y de salud pública, la disposición de residuos tiene, una relevancia fundamental. Sin embargo, en el tiradero a cielo abierto ubicado en el ejido Mesa Rica ya se pueden ver los incendios intencionales.

La ecóloga, Bárbara Peralta Zúñiga, asegura que el tiradero a cielo abierto viola la NOM-083. “Hay una Norma Oficial Mexicana que regula lo que son los rellenos sanitarios. En este caso, un tiradero no cumple con esta norma, ni siquiera por sus características”, expresó.

La ecóloga destacó que un lugar de desecho de residuos sólidos no debe de estar en los terrenos adyacentes a una reserva ecológica, como lo es la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

La ecóloga insistió en que el tiradero instalado por el gobierno municipal contaminaría a la reserva de la biósfera. “En nuestras casas generamos todo tipo de residuos, (…) nosotros pensamos que son cosas inofensivas para el medio ambiente, pero también generamos residuos peligrosos. Entonces no sabemos qué tipos de residuos están llegando a ese tiradero”, sentenció.

Bárbara Peralta consideró la necesidad de que se haga una denuncia formal ante Profepa por haber instalado ese tiradero a cielo abierto.

SIN RESPUESTA

El diario NOTICIAS solicitó al gobierno municipal, a través del coordinador de Comunicación Social, Juan Pedro Morales, una entrevista con el titular de Desarrollo Urbano. El gobierno no respondió a la solicitud.

NO HAY MEDIDAS

El ambientalista Sergio Muller, integrante de la agrupación llamada Caminantes del Desierto, señaló que el gobierno municipal necesita tener los permisos requeridos para la instalación del tiradero en el ejido Mesa Rica.

“El problema no es que sea a cielo abierto, es que no hay ninguna medida de mitigación, tiene que haber los plásticos que instalan para que no se filtre la contaminación al subsuelo. Y eso está cerca de la Ciénega, va contra toda normatividad y, de hecho, también hay normas federales que definen cómo debe de ser un relleno sanitario.