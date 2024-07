El Ejemplo Arrastra

Cuquío, Jalisco.- Atraídos por una fuerza superior, como el burro que tocó la flauta. Nos dirigíamos a Yahualica, a ver si encontrabamos el acta de bautismo del segundo párroco de Mexicali (1926-28): Gabino García Gómez. Esos documentos están en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Aquí no. En Guadalajara no tienen referencias; deben estar en Caléxico o san Diego.

Cuquío, Jalisco.- Atraídos por una fuerza superior, como el burro que tocó la flauta. Nos dirigíamos a Yahualica, a ver si encontrabamos el acta de bautismo del segundo párroco de Mexicali (1926-28): Gabino García Gómez. Esos documentos están en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Aquí no. En Guadalajara no tienen referencias; deben estar en Caléxico o san Diego.

Hay muchas cosas por conocer y reconocer y más que admirar. Un pensador francés André Malreaux decía que El siglo XXI o será religioso o no será más.

Hay muchas cosas por conocer y reconocer y más que admirar. Un pensador francés André Malreaux decía que El siglo XXI o será religioso o no será más.