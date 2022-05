EL PACTO SON SUEÑOS GUAJIROS: CAMPESINOS

Juan Armenta Magaña y Ricardo Martínez Parra, reclaman que el gobierno y empresarios vayan a intentar que los campesinos vendan sus cultivos a precios muy bajos, después de que el mismo gobierno y empresarios les han aumentado “hasta las nubes” los precios de los insumos.

Eloy Herrera

Como «sueños guajiros» calificó el reconocido líder de los campesinos del valle de San Luis Río Colorado, Juan Armenta, el acuerdo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca contener el aumento de precios de la canasta básica.

Armenta Magaña calificó como una incoherencia el que el gobierno diga que van a producir más granos en los próximos sies meses del pacto, porque la siembra de grano es una actividad programada y no «una ocurrencia».

Aseguró que la afirmación del gobierno mexicano de producir más granos básicos en los próximos seis meses del pacto es una muestra del desconocimiento que tiene del campo.

«No pueden hablar nomás por hablar. Debe ser algo planeado, consensuado y ver qué servicios ofrecerá el gobierno federal a los productores para poder contener los altos costos de los insumos», expresó.

El gobierno mexicano ha señalado que apoyará con fertilizantes a los productores agrícolas, los campesinos desconfían de la propuesta porque las acciones de la administración actual no los ha favorecido.

«A ver a quién va a apoyar con los fertilizantes, porque sale con sus programas de apoyo que para cinco hectáreas. Esa agricultura es para el autoconsumo, que de nada le va a ayudar a la economía del país», dejó claro.

«Lo que necesita el gobierno es apoyar a la agricultura comercial, que es la que producimos nosotros para que les llegue a los 120 millones de habitantes de este país», agregó.

CAMPESINOS EXCLUIDOS

Juan Armenta Magaña lamentó que el sector campesino no haya sido incluido en el pacto entre gobierno y productores. «No nos incluyeron en el plan. Nosotros tenemos representantes a nivel nacional, quienes no nos han llamado para decirnos que estuvieron presentes en esa reunión. No nos tomaron en cuenta, tomaron como siempre, nada más a los industriales, que son los que pretenden, en un futuro, comprar los productos baratos; abaratar nosotros la cosecha, cosa que no nos vamos a dejar», dejó claro.

El dirigente campesino insistió en que el gobierno y otros productores les están vendiendo muy caros los insumos y ahora les piden que vendan su producto a un precio menor al costo de producción.

«Nos sentimos excluidos los productores agrícolas, dijo por último Juan Armenta Magaña.

“NOS VAN A PEGAR EN LA MADRE”

Ricardo Martínez, dirigente de los productores de trigo en el valle sanluisino, reclamó que con costos de fertilizantes, diesel y refacciones más caras, el gobierno y empresarios quieren que los campesinos les vendan sus cultivos mucho más baratos que el precio internacional.

«La barra de pan, ya dijo Bimbo, que ellos, con tal de apoyar al presidente, van a manejar durante seis meses el mismo precio, no van a subir. Dijeron ‘vamos a hablar con nuestros proveedores, para que también le entren’, o sea, nosotros. ¿Quién es el que tiene que apechugar?», reclamó.

«Quieren que apechuguemos, aunque, en todo el mundo, está valiendo más nuestros productos, quieren que aquí en México se congelen nuestros precios», remató.

«Si se viene cualquier problema de clima, u otro, que afecte a nuestro cultivo, a ellos les vale», expresó.

Ricardo Martínez aseguró que el año pasado, la tonelada de trigo andaba como en 5 mil 200 pesos, ahora anda a 9 mil en el mercado internacional.

«¿Cómo es posible que de 10 mil pesos nos vamos a 30 mil pesos la tonelada de amoniaco (…) No podemos decir ‘ah, es que ahora vale 30 mil pesos, si el año pasado produje 7 toneladas de trigo, pues ahora voy a producir 10. No, no se aumenta (…) entonces, nos van a pegar en la madre», reclamó.