Empresa que imprime el periódico ‘Regeneración’ gana mil 490 mdp en contratos con el gobierno, 25 veces más que en sexenio pasado

*En el sexenio pasado, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía obtuvo 59 mdp en contratos con el gobierno. En este sexenio, ya suma mil 490 mdp, la mayoría de ellos correspondiente a contratos con la Secretaría de Bienestar.

Fuente: animalpolitico.com

La empresa Impresores en Offset y Serigrafía, encargada de imprimir el periódico Regeneración —principal medio de propaganda impresa de Morena— y proveedora en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Delfina Gomez en 2017, ha aumentado 25 veces el monto de los contratos públicos que tiene durante la actual administración.

Mientras que en seis años del gobierno anterior la empresa ganó 59 millones de pesos en contratos, en los primeros cuatro años de la actual administración ya suma mil 490 millones.

Del monto total ganado en la actual administración, 92%, es decir, mil 373 millones, proviene de contratos con la Secretaría de Bienestar para imprimir publicidad, avisos, tarjetas, planillas y cualquier medio impreso necesario para los programas sociales, como la Pensión para personas adultas mayores, el Programa para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras y las Becas para personas con discapacidad, entre otros.

Se trata de un monto que la empresa nunca antes había obtenido en la administración pública federal. El mayor contrato logrado había sido por 18 millones en 2016 por el servicio de maquila a Impresora y Encuadernadora Progreso, SA de CV, una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con la revisión de los contratos recibidos entre 2013 y 2022 registrados en Compranet.

Impresores en Offset y Serigrafía fue proveedor en la campaña de López Obrador de 2018, pues se encuentra enlistada entre los proveedores de la campaña con contratos mayores a 500 UMAS —equivalentes a 40 mil pesos—, según los reportes al INE. Sin embargo, no puede conocerse el monto total ganado por la empresa debido a que “no está disponible” el informe correspondiente a las contrataciones de Morena en la página de fiscalización del INE.

La compañía también fue contratista en la campaña por la gubernatura del Estado de México de Delfina Gómez en 2017, según consta en el reporte de gastos de campaña que Morena presentó ante el INE en el periodo del 3 de abril al 31 de mayo de 2017, y que puede consultarse de manera pública.

La empresa ha impreso el periódico Regeneración desde antes que el partido Morena llegara al poder. Existe evidencia de la contratación al menos desde 2015, según consta en el expediente UT/SCG/Q/CG/22/2016 del INE contra del candidato a gobernador de Colima, José Francisco Gallardo Rodríguez, en el proceso de 2015-2016, en una investigación sobre gastos de campaña no reportados, incluidos correspondientes a Regeneración, y en los que Morena aportó como prueba el contrato con dicha firma.

Mientras tanto, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) está el registro de un pago hecho por Morena por 7 millones 540 mil pesos por “producción de periódico” entre abril y junio de 2016.

El “director fundador” de Regeneración es Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la Presidencia de la República. El contenido de la publicación ha sido propaganda del partido Morena y sus integrantes e, incluso, es utilizado para difundir supuestos logros del gobierno de López Obrador.

En el arranque de la nueva precampaña de Delfina Gómez el 14 de enero, por ejemplo, se distribuyó la edición de noviembre-diciembre de 2022; en ella, se publicó una nota sobre “la cuarta transformación en el Estado de México”, en la que se exponía como “logro de la 4T” el número de beneficiarios de programas sociales en la entidad.

En este caso, según se informa en la publicación, se trató de un tiraje de 2 millones de ejemplares impresos por Impresores en Offset y Serigrafía, cuyo nombre comercial es Grupo Gamma.

Animal Político ha solicitado en dos ocasiones los contratos que Morena ha realizado con Impresores en Offset y Serigrafía entre 2012 y 2022, pero el partido no los ha entregado, pese a que se trata de información pública. La primera vez respondió que entregaría la información en un CD, pero no expidió formato de pago, y en su correo y teléfono nadie respondió a comunicaciones. La segunda respuesta fue pegar capturas de pantalla de la PNT con la ruta para buscar contratos, pese a que no se encuentran todos.

En la PNT, existen registros de pagos de 2016 y 2017 por 21 millones de pesos. Mientras, de 2018 existen dos contratos firmados por Alejandro Esquer, entonces secretario de Finanzas y representante legal de Morena y ahora secretario particular del presidente, por 8 millones 913 mil pesos, por el costo unitario de 68 centavos del periódico Regeneración.

De contratista de Morena a favorecido por el gobierno

Si bien los contratos con la Secretaría de Bienestar han sido entregados mediante licitaciones, los competidores han sido descartados por argumentos como no tener empleados con discapacidad en 2021. Más recientemente, en 2022, Talleres Gráficos de México —que incluso es contratado para imprimir papelería electoral— fue descartado por no subir su firma electrónica durante el concurso en Compranet.

Al preguntarle a Bienestar por estos contratos entregados al contratista de Morena, solo respondió que se han otorgado en licitaciones públicas y que en la dependencia desconocían que Impresiones en Offset y Serigrafía fuera proveedor del partido político.

El representante legal de la empresa, Gerardo Buenrostro Romero, registrado en el padrón de proveedores de la secretaría, no respondió al correo electrónico enviado por este medio.

En el primer contrato de 2019 por 154 millones de pesos, la entonces subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel —ahora titular—, empujó la elección de la empresa presionando a los funcionarios encargados de la licitación, aseguran exempleados de Bienestar que solicitaron anonimato por temor a represalias.

La licitación del año siguiente, LA-020000999-E135-2020, fue por más del doble de recursos, 381 millones de pesos, y la empresa volvió a ganar porque, según la dependencia, fue la única en alcanzar el puntaje mínimo solicitado en su evaluación y ofreció el precio más bajo en comparación con las otras tres compañías que se presentaron a competir.

Sin embargo, participantes en la industria de impresión consultados por Animal Político, que pidieron que su nombre no fuera publicado, también identificaron que la secretaría pedía que entregaran los productos en una semana, lo cual era prácticamente imposible para una sola empresa pues, al tratarse de ese volumen de millones de impresiones, eso solo podía cumplirse en al menos un mes.

“En artes gráficas, por mucha maquinaria que tengas hay tiempos mínimos de entrega y en esta licitación efectivamente no se respetaban, lo que hacía pensar que ya tenían hecho el producto y con ese tiempo de entrega dedujimos que ya estaba arreglada”, dice una fuente de la industria que solicitó no ser citada.

Por eso mismo, explica, ni siquiera valía la pena interponer una queja sobre la licitación, porque hacerlo “te ficha” y repercute en que el gobierno no te dé contratos.

El contrato de 2021 volvió a incrementarse: esa vez fueron 416 millones de pesos y nuevamente ganó Impresores en Offset y Serigrafía. Otros competidores como Mova Printing Solutions y Conformex fueron desechados al considerarlos como “no solventes” porque no obtuvieron los 45 puntos mínimos requeridos para que fuera revisada su oferta económica.

No alcanzaron los puntos necesarios, por ejemplo, porque “el proveedor no cuenta con personal con discapacidad”, “el proveedor manifestó ser una empresa que no cuenta con el certificado que acredita la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género”.

También, porque no entregaron la totalidad de los documentos solicitados respecto de su personal: currículum vite de cuatro directivos o coordinadores que lideraran los procesos para la prestación del servicio, que cuenten con experiencia de cinco años, o los comprobantes de constancias que acrediten que los directivos o coordinadores aprobaran talleres o diplomados avalados por la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas.

En el más reciente contrato, de 2022, el monto fue de 413 millones de pesos, donde participaron cinco empresas, incluyendo Talleres Gráficos de México, que fue desechada inmediatamente porque no presentó firma electrónica en la publicación de su oferta durante la licitación LA-020000999-E32-2022.

De acuerdo con el acta de apertura de propuestas, Bienestar consideró como “no solvente” a las cuatro empresas oferentes: Talleres Gráficos de México, Coformex, Dmm Vission y Mova Printing Solutions, por lo que la única empresa que pasó a la siguiente etapa de “evaluación económica”, es decir, revisar su oferta, fue Impresores en Offset y Serigrafía. Por lo tanto, fue la única en cumplir con todos los requisitos y fue la elegida.

La empresa también fue contratada por adjudicación directa por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019, por 300 millones, para el “servicio de impresión y elaboración de material informativo para la operación de los programas sociales de Segalmex”.

También tuvo otra adjudicación directa de Fonatur Tren Maya en 2022, por 15 millones, para el servicio de “material informativo”. Otras instancias que la han contratado en la actual administración son el IMSS, Conafe y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otras.