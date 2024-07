En suspenso el programa “descanso de tierras”

*CILA y CONAGUA no dan a conocer las reglas de operación.

Sobre el Programa “Descanso de Tierras” que esta contemplado llevar a cabo en el Distrito de Riego 002 que abarca los Valles Agrícolas de San Luis y Mexicali, no hay nada claro.

La Presidenta de la Asociación de Riego Número Uno, Lic. Verónica Gómez, dio a conocer que el desconocimiento del programa obedece a que no se han dado a conocer las reglas de operación.

