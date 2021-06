ES FALSO QUE SE PEDIRÁ COMPROBANTE DE VACUNACIÓN PARA CRUZAR LA FRONTERA

En ningún momento el Puerto de Entrada de San Luis ha recibido instrucciones para exigir a los mexicanos que crucen a Estados Unidos cuando se abra la frontera a los viajes no esenciales, que estén vacunados contra el COVID-19 y mucho menos de excluir a quienes se han vacunado con las inmunizaciones de CansinoBio y Sinovac, de acuerdo al alcalde de San Luis, Arizona, Gerardo Sánchez.

“Es una fake news. Si ahorita no se les exige a los residentes, ciudadanos americanos y troqueros, tampoco hará verificación para los ciudadanos mexicanos”, dijo Sánchez ante la publicación en un diario de Tijuana de que se prevé que no sean válidas las vacunas chinas por no estar autorizadas por el país vecino.

