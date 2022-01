ESCANDALOSAS CIFRAS DE CONTAGIOS

Las primeras dos semanas de este año se dispararon los contagios de Covid, luego de las reuniones y abrazos por motivos de Navidad y año nuevo.

Gerardo Ibarra

San Luis

San Luis Río Colorado sufrió el mayor incremento de casos positivos en la historia de la pandemia, desde marzo del 2020, con 430 contabilizados por la Secretaría de Salud Sonora, en los primeros 15 días del mes de enero.

Pero el impacto no queda ahí, sino que las cifras de contagios arriba mencionada, no corresponden a la realidad, pues la mayoría de los hospitales y laboratorios particulares, no están reportando los casos que ahí se registran.

Propietarios de farmacias, laboratorios y hospitales coinciden en que dichas cifras deben multiplicarse, ya que diariamente se calcula que los entes privados reciben entre 200 y 250 personas a realizarse la prueba, resultando positivos un promedio del 50%.

“…solo aquí estamos recibiendo cerca de cien pruebas diarias, el 50% está resultando positiva al Covid”, dijo el propietario de un laboratorio ubicado por la avenida Revolución.

Por su parte, Jorge Ramírez, propietario de una farmacia ubicada por la calle siete, dijo a Noticias, que todos los días, desde principios del año se hacen largas filas para la compra de medicamentos para tratar el Covid.

Agregó que la gente se está atendiendo con poco medicamento para el coronavirus, la mayor parte de los medicamentos que los médicos están recentando es para gripes o influenza.

Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Pedro Torres Rivera, advirtió que la variante Omicrón es más contagiosa, por lo que no es momento de bajar la guardia y es preciso que también los establecimientos comerciales y otros espacios públicos asuman los protocolos reglamentarios.

LLAMADOS “A MISA”

A pesar del repunte de contagios, las autoridades locales, a través del Comité Municipal de Salud (CMS) mantienen la política de restricciones sin modificaciones.

“En el marco de la Reunión del Comité Municipal de Salud, esta mañana el alcalde Santos González Yescas refrendó la intención de este 29 Ayuntamiento de reducir riesgos ante el Covid-19, y reforzar la prevención ante la variante Omicrón”, dijo el alcalde sanluisino a través de un comunicado.

Destacó que las acciones para evitar más contagios se seguirán promoviendo para que en cada espacio la gente respete la regla de tres como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia, así como atender el llamado a aplicarse la vacuna o su refuerzo cuando le corresponda, señaló el presidente municipal.

Recordó que tanto San Luis Río Colorado como el Estado de Sonora, permanecen en código y semáforo amarillo que representa un nivel de Riesgo Medio, lo que permite prever que si la ciudadanía y la sociedad civil hacen lo propio, aseguró, pronto podrá disminuirse el riesgo.