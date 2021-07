“ESTAMOS LEJOS DE CONSTRUIR LA PAZ”: ORGANIZACIONES CIVILES

La militarización de las policías convierte a las ciudades el epicentro de la violencia.

La impunidad, la militarización de las policías, y el debilitamiento de los programas de prevención que los gobiernos mantienen como “estrategia” de seguridad, son factores ahuyentan la construcción de la paz en los municipios del país.



El director general del Observatorio Sonora por la Seguridad, dijo que estos tres temas son generadores de la violencia, ya que la procuración de justicia nos ha quedado a deber, pues se ha convertido en una fiscalía de escritorio.



Tras ubicarse cinco municipios del estado de Sonora entre las ciudades con mayor índice delictivos del país, Manuel Emilio Hoyos consideró que son los municipios quienes deben asumir su responsabilidad desde lo local, y dejar de repartir culpas a los otros niveles de gobierno.



“…la realidad es que los municipios han permitido que las policías municipales se debiliten, en materia de depuración, de programas preventivos y otros factores; ningún alcalde levantó la voz cuando el gobierno federal eliminó el FORTASEG, ni tampoco exigieron una vía alterna para reponer esos casi 125 millones de pesos que le corresponden a 5 municipios de Sonora”, señaló el analista en seguridad pública.



Sostuvo que tras la exhibición de los 50 municipios más violentos del país, no hay ninguna oferta, de ningún nivel de gobierno, para revertir esta tendencia delictiva, por lo que auguró que difícilmente se podrá avanzar en la materia.

OTROS DATOS:

41% Crece el homicidio doloso en SLRC

66% Aumenta el narcomenudeo

259% Sube la violencia familiar.

LEJOS DE LA PAZ

Manuel Emilio Hoyos, consideró lejana la posibilidad construir la paz si el gobierno insiste en la militarización de las policías y si no se fortalece la justicia a través de las fiscalías estatales.



“Estamos retirados de la paz, espero que Durazo (Alfonso) no militarice las policías, pues esos municipios se han registrado como los epicentros de la violencia en el estado



Reconoció que no se le ve al gobierno federal que cambie su estrategia y no será la mejor ruta para alcanzar la paz, además, recalcó, el estado (Sonora) debe hacer cambios en la fiscalía, pues es una instancia olvidada, que no garantiza la justicia.