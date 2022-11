¿Esto era la esperanza?

No solo se trata del Presidente, también los argumentos de sus simpatizantes han desmejorado mucho. Varios lo han ido abandonando más o menos discretamente, atreviéndose a admitir o enunciar ellos mismos algunas críticas, aunque sea desde la mala memoria o con la boca chica. Pero otros, obstinados en defenderlo, lo hacen aferrados a un libreto cada vez menos convincente. Se refugian en distinciones que no hacen diferencia o acuden a la posverdad para no habérselas con una realidad a todas luces decepcionante. No es que estén perdiendo la batalla de las ideas, es que ya ni siquiera la están dando: llevan la mochila vacía.

No solo se trata del Presidente, también los argumentos de sus simpatizantes han desmejorado mucho. Varios lo han ido abandonando más o menos discretamente, atreviéndose a admitir o enunciar ellos mismos algunas críticas, aunque sea desde la mala memoria o con la boca chica. Pero otros, obstinados en defenderlo, lo hacen aferrados a un libreto cada vez menos convincente. Se refugian en distinciones que no hacen diferencia o acuden a la posverdad para no habérselas con una realidad a todas luces decepcionante. No es que estén perdiendo la batalla de las ideas, es que ya ni siquiera la están dando: llevan la mochila vacía.