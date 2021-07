ESTUDIANTES DE AWC RECIBIRÁN EFECTIVO

Con el programa llamado “Cash in your pocket”, alumnos de tiempo completo recibirán mil 500 dólares

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona. –

Hoy más que nunca es imprescindible inscribirse en Arizona Western College, ya que el colegio anunció que todos los estudiantes que se registren en clases para el semestre de otoño recibirán dinero directa y automáticamente.

Gracias al programa Cash in your Pocket o Efectivo en tu Bolsillo, auspiciado por fondos del gobierno federal, los estudiantes de tiempo completo podrán recibir hasta mil 500 dólares.

AWC perdió un 17% de sus estudiantes debido a la pandemia, ya que no todos pudieron adaptarse a la nueva modalidad de enseñanza a distancia. El semestre pasado recobró un 9% y con el incentivo de Efectivo en tu Bolsillo, esperan dar un paso firme en el camino a la recuperación de la población estudiantil, de acuerdo con Susanna Zambrano, decana del Centro de Aprendizaje de AWC en San Luis.

Indicó que este programa es posible gracias a la asociación de AWC y el gobierno federal. “No importa si los estudiantes son elegibles o no para recibir la ayuda financiera. Cash in your Pocket aplica a todos. No se desanimen y llenen la solicitud de FAFSA, independientemente de la elegibilidad, porque solo por llenarla recibirán más dinero”.

Zambrano dijo que estudiantes que no completen una solicitud de FAFSA, estudiantes de high school o aquellos que vienen de otro estado, también recibirán la ayuda.

Los montos de las becas se determinarán con base en si se inscribieron a tiempo completo, ¾ tiempo, ½ tiempo y menos de ½ tiempo. Cuantos más créditos tenga, más dinero recibirá, por lo que los estudiantes que llenaron su solicitud de FAFSA y se inscribieron a tiempo completo recibirán la mayor cantidad de premios.

La directora del Campus de San Luis de AWC dijo que se cuenta con suficiente dinero para los estudiantes que se inscriban al semestre de otoño y tal vez para el semestre de primavera.

El primer día de clases es el 16 de agosto y todavía será posible inscribirse ese día.