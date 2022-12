Exitosa asociación de Comité de Bien Estar y Departamento de Salud

Liliana Arroyo, vocera de Comité de Bien Estar recordó que al principio, el proceso para recibir la inmunización era complicado, por lo que la organización no lucrativa tuvo la iniciativa de realizar clínicas de vacunación para facilitar el proceso a los sanluisinos.

“Llegamos a recibir hasta 600 personas en una clínica y atendíamos a 30 personas cada 15 minutos. Fuimos la primera organización en hacer clínicas. No se pedía comprobante de residencia ni seguro médico.

