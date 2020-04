FALLÓ EL PROTOCOLO EN HOSPITAL GENERAL; SSE

El brote epidémico entre los trabajadores de la salud llevó a San Luis al primer lugar de infectados en Sonora.

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.-

Eloy Herrera

La infección de 19 enfermeras, 18 médicos y un dentista del Hospital General de San Luis Río Colorado fue causada, presuntamente, a la falla en el protocolo de instalación y retiro del equipo de protección personal. Así lo consideró el doctor dijo Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, de la Secretaría de Salud Estatal, durante la rueda de prensa celebrada en la ciudad de Hermosillo, a temprana hora de este martes.

La falta de capacitación en el protocolo de instalarse y retirarse el equipo de protección es lo que habría puesto a nuestro municipio en el foco de atención de todo el Estado.

Álvarez Hernández consideró que la infección de los trabajadores de la salud es lo que ha colocado a San Luis Río Colorado como el municipio con mayor nivel de contagio en Sonora.

“Si nosotros quitáramos los 32 casos de San Luis Río Colorado, que se infectaron entre el personal de salud, ustedes podrían observar que el comportamiento del brote epidémico en San Luis sería semejante al de otras ciudades del estado”, expresó.

Perímetro de seguridad sobre la calle 8, en donde se encuentra el Hospital General de San Luis Río Colorado, Sonora.

Detalló que hay dos explicaciones, “una, que no hay conocimiento, o no hay apego a los protocolos de seguridad, por parte del personal de salud; esa falta de apego a los protocolos tiene varios componentes, uno es que los insumos no estén adecuados, no estén disponibles, o, como yo he insistido con ustedes en muchas ocasiones, que no sepamos aplicarnos el equipo”, expresó el doctor Gerardo Álvarez Hernández, de la Secretaría de Salud en el estado.

Comparó la falta de capacitación en los protocolos con el uso de los cubrebocas comunes. ” No es adecuado si no me la sé poner y no me la sé quitar”, expresó el funcionario de Salud Estatal.

” Eso pasa en los hospitales también, nada más que ahí, por supuesto, el riesgo se entiende que es mayor, puesto que están con pacientes que están infectados”, dijo por último el doctor Gerardo Álvarez Hernández, de la Secretaría de Salud en el estado.