Gary Snyder Candidato al senado de origen mexicano.

ASI LO DIJO: “Si cometo un error, pues no soy perfecto lo aceptare y siempre trabajaré duro por nuestras comunidades y seré la voz en Phoenix. Valoro mucho la cultura y a las familias del condado. Aunque mi español no es perfecto, lo hablo y entiendo, al contrario de mi contrincante que no habla español y no conoce la cultura”, dijo Gary Snyder.