Genera falla en SAT temor de hackeo

«Durante la madrugada del 24 de enero de 2023, un gran número de contribuyentes comenzaron a recibir correos del Buzón Tributario alertándolos que su solicitud de devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2013 no fue autorizada», refirió Gustavo Leal Cueva, presidente de Fiscalia, consultora en materia tributaria.

«Algunos contribuyentes han considerado que se trata de correos fraudulentos o de intento de infección viral, pero no es el caso», sostuvo el especialista.

«Los servidores del Buzón Tributario del SAT han sido hackeados y están enviando mensajes phishing a los correos registrados de todos los contribuyentes sobre una supuesta devolución de impuestos con un link. Se les exhorta a no abrir los correos y sólo eliminarlos», se lee en un aviso publicado por el despacho.

Hasta el momento, el SAT no se ha pronunciado respecto a la supuesta falla ni al presunto hackeo.

El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) indicó que lo que se aprecia es que se tuvo acceso a la base de datos de correos del SAT, no a la página como tal.

