GOBIERNO MEXICANO ABANDONA VIGILANCIA EN EL GOLFO

Reconocen pescadores que más de dos mil embarcaciones están pescando lo que quieran y donde quieran.

Eloy Herrera

El Alto Golfo de California padece un desorden total en el actual gobierno mexicano.

Así lo aseguró Carlos Tirado Pineda, líder de las cooperativas pesqueras de ese lugar durante su participación en la reunión organizada por autoridades y legisladores de la República, celebrada el pasado fin de semana en Hermosillo.

«Sabemos que estamos dañando nuestros recursos, pero no nos queda opción porque no podemos contra el desorden, la competencia desleal, la presión internacional que cierra mercados y una política nacional que, por un lado compromete acciones que no podrá cumplir y, por otro, a pie de playa, el propio gobierno actúa dando libre acceso a la pesca», expuso ante los legisladores del país.

Agregó que el gobierno mexicano ha dejado de inspeccionar la actividad pesquera, lo que ha provocado un descontrol total. «Vamos a decir, en la zona, no pasar de mil embarcaciones entre San Felipe y Santa Clara y yo creo que hay más de 2 mil», manifestó.

«Si bien, este gobierno, al final nos dijo, «pesquen», pero, pues no deben de pescar todos, pero al final debe haber un orden, y se perdió ese orden», señaló.

Las organizaciones internacionales han sido testigos del descontrol que existe en el Alto Golfo de California y reclaman que esa situación pone en grave riesgo la supervivencia de la vaquita marina.

«Eso es lo que este gobierno no quiso aplicar, al final es un desorden y eso está provocando que haya más sanciones, y eso va a ser, para el futuro, esto va a ser muy malo para el país, porque, al final, pueden castigar una pesquería, por ejemplo, el camarón, que es a nivel nacional, por una causa del Alto Golfo», consideró.

La falta de protección a la vaquita marina y otras especies violan lo pactado en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto, considera el líder de las cooperativas, podría acarrear fuertes sanciones al sector pesquero de todo el país. «Todo porque no han querido cuidar un lugar, que debería de ser el lugar más vigilado», lamentó.

AUSTERIDAD

MAL ENTENDIDA

En el año 2016, el gobierno mexicano anunció que la zona de «tolerancia cero» sería monitoreada continuamente, con modernos drones que detectarían de inmediato la pesca ilegal en el área restringida de la vaquita marina. El actual gobierno mexicano no ha informado sobre el uso de estos aparatos para la protección de las especies en el Alto Golfo de California.

Carlos Tirado señaló que, también por esos años, fueron instalados, en cada una de las embarcaciones que pescaban en el Alto Golfo, unos sistemas de detección satelital, por medio del sistema de posicionamiento global, conocido como GPS. A la llegada del actual grupo en el poder esos sistemas fueron cancelados porque el gobierno federal decidió no pagar por el monitoreo continuo de las embarcaciones, lo que contribuyó al descontrol en la zona.

Ahora, semanas atrás, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que instalará unas boyas para delimitar el área restringida, porque, asegura han encontrado a una importante cantidad de embarcaciones en ese lugar.

«Todo eso se perdió porque este gobierno no pagó el servicio de esos aparatos. Tanto se perdió que ahora andan delimitando esa zona para que las embarcaciones conozcan físicamente la zona en donde está prohibido. Ahora, al final, la delimitan otra vez», dejó claro.

Aseguró que el gobierno mexicano se comprometió con los Estados Unidos, el año pasado, a instalar, de nuevo, los dispositivos satelitales a las embarcaciones, y no lo ha cumplido. «El gobierno federal nos los prometió ponérnoslo otra vez y no lo ha puesto, y es lo que las organizaciones internacionales siguen reclamando al gobierno mexicano, que no ha cumplido con los mismos compromisos que ellos pactaron», dijo por último el líder pesquero.