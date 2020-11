No reciben apoyo del estado, y la federación quiere quitarla

GRAVE SITUACIÓN LA DE POZOS PARTICULARES

Pedro Márquez

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

“El desaparecer el estado la ayuda a los concesionarios de pozos particulares, y la federación pretender hacer lo mismo, sería ubicarlos en una posición realmente difícil”, declaró Óscar Enrique Zepeda Beltrán.

El productor de la colonia La Bolsa, que riega sus tierras con aguas extraídas por un pozo de este régimen, planteó que no es fácil la situación para los concesionarios, porque no hay quien los ayude cuando la unidad es vandalizada o simplemente cumple su vida útil.

Por ello, calificó de grave que la federación pretenda desaparecer la ayuda a estos usuarios, y que el estado tenga ya años que no destine la ayuda que otorgaba y que era de 500 mil pesos.

Además de ser usuario de un pozo particular, también es presidente del módulo de riego número tres, donde tienen once unidades a las que deben atender puntualmente para dar el servicio a los usuarios, lo que hace que esté enterado de lo difícil que sería no contar definitivamente con ningún apoyo.

Todo lo anterior, fue respaldado por el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales, Ing. Juan Armenta Magaña, quien expresó que son 55 pozos particulares los que operan en el valle de San Luis para regar cuatro mil hectáreas.

Cuando un extractor se avería, se presenta un problema serio, porque los módulos de riego solo tienen autorización para auxiliar a productores en un solo riego, agregó el líder.

El concesionario que casi siempre da servicio a más usuarios, debe reparar la unidad inmediatamente, pero el problema es que el costo es de varios millones de pesos y no siempre se tiene la cantidad, citó para terminar el colono.

