Guadalupanismo campesino

Como persona débil y sencilla, el indio mexiquense quiere salvar el alma de su tío Juan Bernardino que está enfermo en casa, y deja la encomienda de la virgen, en busca de sacerdote que confiese a su pariente. Es la Madre de Dios quien le consolará para ejemplo nuestro… “Que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, que aflige, que agobia. ¿Acaso no estoy aquí, yo que soy tu madrecita? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo? Que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete, que no te acongoje la enfermedad de tu tío. En verdad no morirá ahora por ella. Esté en tu corazón que él ya sanó”. (Nican Mopohua, paleografía y versión al castellano, Miguel León Portilla, Tonaztin Guadalupe,FCE,2000).