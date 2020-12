“HASTA DONDE TOPE” INICIA R. BOURS PRECAMPAÑA EN SL

Ricardo Bours Castelo decidió iniciar su precampaña por la gubernatura de Sonora en la frontera Noroeste del estado, en San Luis Río Colorado, argumentando que los gobiernos no han querido atender las necesidades de la gente.

El aspirante por Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que ha escuchado a la gente de este municipio y sabe que se sienten desatendidos.

Sostuvo su compromiso de unir Sonora con quienes se sienten desplazados, pues ese ha sido el principal reclamo de los sanluisinos históricamente.

“…por eso quiero ser parte de esto, porque no son atendidos, yo quiero que todos los sanluisinos se sientan parte de Sonora, que sean respetados…que se conozca en todo el estado la grandeza de San Luis”, apuntó.

Posteriormente, y cumpliendo estrictamente con el aforo permitido, se reunió con militancia en casa del Regidor de Movimiento Ciudadano, Luis Valtierra.

«Aquí en Sonora nací y aquí me quiero morir, así que mientras viva quiero hacer algo por Sonora y no solamente mirar como otros no han hecho y siguen sin hacer nada», puntualizó el precandidato Ricardo Bours.