“Hasta que ocurra una tragedia”

*Campesinos ya no hayan a quien recurrir para que se repare el puente sobre el Canal Sánchez Mejorada.

El estado en que se encuentra el puente vehicular del lateral del Ejido San Luis ubicado sobre el Canal Sánchez Mejorada ya está muy deteriorado y las gestiones para que sea reparado no han surtido efecto, el productor agrícola de esa Zona Ing. Porfirio Gutiérrez Reveles, considera que los responsables de rehabilitarlo están esperando un accidente de consecuencias extremas.

La desatención por reparar el transitado puente persiste, pese a que se ha pedido al Ayuntamiento que intervenga, recibiendo como respuesta que no le corresponde, mientras que en la Residencia de Caminos de Sonora responden que no tienen recursos, agrega el productor del Ejido San Luis.

La verdad, dijo el quejoso, ya no sabemos a donde ir, porque el puente esta convertido en un verdadero peligro, porque hasta los peatones tienen el riesgo de caer al canal porque no tiene barandales mucho menos acotamiento.

