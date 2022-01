IGNORA AYUNTAMIENTO RECLAMOS DE HABITANTES DE RIITO

Pedro Márquez

Después de que funcionarios del Ayuntamiento y regidores ignoraron el sentir de los habitantes de Estación Riíto e impusieron al profesor Jaciel Eliú Valenzuela, como delegado municipal, se dirigieron a ellos advirtiéndoles “nos vemos en las elecciones”.

“No somos un poblado muy numeroso en residentes, pero si nos gusta la democracia, y sobre todo que se respete”, agregaron moradores de la Estación que exigían que el nuevo delegado fuera de ahí y no del poblado Mesa Rica, como lo es el profesor.

La inconformidad era general, y prueba de ello que se reunieron ciento cincuenta firmas y fueron cerradas con candado las oficinas, revelaron los cabecillas del movimiento.

A los funcionarios que no escucharon a los habitantes, también los favorecieron el clima, porque temperaturas nocturnas de bajo cero impidieron que familias permanecieran frente a las oficinas delegacionales que habían sido cerradas con candado.

Ahora esas oficinas están abiertas y el profesor esta despachando de acuerdo al tiempo que para ello tiene disponible, expresaron quienes advirtieron que un gobierno que no escucha a la gente, no termina bien.

De entrada manifestaron que algunos de los regidores y funcionarios que no respetaron la decisión de la ciudadanía, dentro de tres años van a querer el voto para algún cargo político, y lo más seguro es que lo único que recibirán será el rechazo popular.

Indicaron que si no se va a respetar la voluntad de la ciudadanía para qué hacen encuestan, que son puras simulaciones que solo llevan a la división de funcionarios y gobierno.

“Una autoridad que no tiene el respaldo del pueblo, difícilmente podrá hacer un trabajo bueno, y menos cuando no le destinan recursos para obras, como es el cao de Riíto que no fue muy bien apoyado”, sostuvieron los moradores de la Estación.