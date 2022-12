‘¿INE no se toca? Las pensiones tampoco’

Por Claudia Guerrero y Jorge Ricardo / reforma.com

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que el presupuesto asignado a las pensiones de adultos mayores no se toca.

Retomando la frase lanzada por la sociedad civil para defender la autonomía del INE, el Mandatario advirtió que su Gobierno continuará invirtiendo montos millonarios en los apoyos de Bienestar que se entregan a los beneficiarios.

En conferencia, López Obrador respondió a las críticas lanzadas por el diputado del PAN, Gabriel Quadri, quien habría cuestionado las partidas asignadas a las pensiones.

«Se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados, no existirían esos programas si ellos (la Oposición) mantuviera en el poder, los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que lo quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales, así como dicen ‘el INE no se toca’, las pensiones no se tocan», expresó.

El político tabasqueño detalló que las pensiones para adultos mayores tienen asignado un gasto de entre 300 y 400 mil millones de pesos, mientras que, en el caso de los jóvenes, si se suman las becas y el presupuesto para educación, el gasto asciende a 960 mil millones de pesos.

El Presidente se lanzó de nuevo contra el empresario Claudio X. González, a quien acusó de ser uno de los impulsores de la reforma educativa aprobada en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Además, en el marco de la discusión de la reforma electoral, consideró que la Oposición atraviesa hoy por una etapa de decadencia.

«Inaudito que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores y es el jefe de los partidos opositores, imagínense, qué diría Calles o López Mateos o Manuel Gómez Morín», señaló.

«Si es una etapa decadente, para ellos, y afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Como ahora, llegan 100, 200, 300, claro, en todos los medios salen, aparecen y Claudio X. González encabezando este movimiento, sí están pasando por un periodo muy decadente los conservadores».