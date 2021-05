STAFF

Yuma, Az.

El Consulado de México en Yuma, Arizona, con apoyo de Sunset Community Health Center realizará una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 en las instalaciones de la propia oficina consular.

Mediante un comunicado, se informó que el lunes 7 de junio próximo, se aplicarán primeras dosis de la vacuna marca Moderna, y los participantes deberán regresar el lunes 12 de julio para recibir la segunda dosis.

Asimismo, las personas que recibieron su primera dosis en este Consulado el pasado 3 de mayo, deberán regresar el 7 de junio para su segunda dosis.

El evento se realizará de las 8:00 am a las 11:00 am y no se requiere cita previa, tampoco se requiere comprobar condición migratoria y los participantes deberán tener 18 años en adelante.

La cita es en 298 S. Main Street, Yuma, Arizona.

INVITAN A VACUNARSE EN EL CONSULADO MEXICANO EN YUMA