Juan Jesús Posadas Ocampo (1926-1993)

El crimen del Cardenal Posadas no fue un crimen de Estado,

Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México (1988-1994)

El Papa Juan Pablo II envió al Cardenal argentino Eduardo Pironio del Pontificio Consejo para Laicos, a participar en la misa exequial del Cardenal Posadas, asesinado a mediodía en el aeropuerto de Guadalajara; José de León Aragón (El Chino), había recibido del Cartel Arellano Félix, un millón de dólares por no involucrarlos o mencionarlos en el planeado Crimen del que fuera 2do. Obispo de Tijuana y 3er. Cardenal de Guadalajara. Conforme a declaraciones ministeriales en una prisión de san Diego, California, documentadas por el Lic. José Antonio Ortega del grupo de abogados de la arquidiócesis de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco.

No hay que olvidar que torpemente, el “Chino “ León , anotó y firmó en la Bitacora de vuelo de la Ciudad de México, que salía a la 1 pm.; a investigar el Crimen del Cardenal Posadas, que ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara a las 3 de la tarde. Al “Chino” lo habían visto temprano organizando como director de la Judicial Federal de la PGR de Carpizo, el Crimen de Estado contra la persona del Cardenal Posadas que esperaba al Nuncio Papal Girolamo Prigione para concelebrar el primer aniversario de la beatificación de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires.

