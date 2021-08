“Si no sales a votar el domingo no eres demócrata”, sentenció López Obrador refiriéndose a la consulta inútil, decretada por un inútil y apoyada por una inútil población cegada de ignorancia y sometimiento a su líder nacional.

Inútil porque esta jornada obedece solo a la incapacidad del gobierno federal para enjuiciar y encarcelar a los ex presidentes corruptos (productos del odio cuatrotetista), conforme a la ley y la constitución.

Obedece a una frustrada y holgazana 4T, torpe para iniciar un proceso de investigación, legal y ordenado que reúna los elementos de juicio necesarios para refundirlos en el bote.

Inútil porque la pregunta escrita en la consulta no dice que se van a “enjuiciar” a los mafiosos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo ni Salinas, como el inútil líder quiso darles a entender a la inútil población ignorante que defiende la inútil consulta.

Inútil porque el INE tirará a la basura 528 millones de pesos, en recursos públicos.

Inútil porque el resultado de la inútil consulta, no sumaría ni el 10% del padrón electoral del país (si no la cucharea la 4T), es decir, no representaría ni el 7% de la población total de los mexicanos –es una apuesta-; y se requiere el 40% del padrón para que sea válida.

A quien se le ocurre que saldrá a votar el 40% de la lista nominal, si la cuatrote no obtuvo –el pasado 6 de junio- ni el 26% (promedio) de los votos del padrón electoral, ¡en una elección constitucional!; con todo y una campaña de derroche de dinero, de promesas, de acarreos, de movilizaciones, ¡vaya!, hasta con ayuda de los prianistas.

¿Usted cree que la oferta de esta consulta inútil valga para desbordar el sentido democrático de los mexicanos?

Última pregunta: ¿Usted se perdería el juego Boston-Yankees del domingo por ir a votar?

El autor es Director del Diario Noticias SLRC