Para saber

La palabra “inteligencia” viene de dos vocablos latinos: “intus” que se traduce como “dentro” y el otro es “légere” que significa “leer”. Por lo que “inteligencia” significa “leer dentro”, es decir, “leer dentro” de las cosas, profundizar en lo que son las cosas, conocer sus esencias. Por ejemplo, al ver una “flor”, no me quedo sólo con su forma, olor y color, sino que comprendo que es un ser vivo del reino vegetal y todo lo que ello implica. Es una gran diferencia respecto a los animales irracionales que no saben lo que son las cosas.

En su reciente carta, el Papa Francisco nos advierte que no podemos quedarnos en una visión muy superficial al asistir a una ceremonia litúrgica, como sería sólo fijarnos en cómo estaba decorado el templo o considerar la ceremonia sólo como un conjunto de reglas que hay que seguir, como estar de pie, hincarse o sentarse, sin descubrir el significado teológico de cada acto. Habría que “leer dentro”, es decir, saber lo que es cada elemento de la Liturgia. Así, no habrá el peligro de desfigurarla, sino que descubriremos la belleza y el valor que encierra.

Para pensar

James Stewart (1908-1997) fue un prolífico actor de cine y televisión ganador de un Oscar. En la película «El bazar de las sorpresas» (The Shop aroundthecorner), protagoniza al empleado de una tienda de regalos que no soporta a una colega, pero que a través de la correspondencia anónima con ella, se va enamorando. Se muestra que juzgamos superficialmente a las personas, sin profundizar y no descubrimos su belleza. En la película lo resume Stewart en una frase: “Hay pocas personas que se tomen la molestia de rascar la superficie para encontrar la verdad interior de la gente que vive en su entorno”.

Como anécdota se cuenta que en esta película a James Stewart no le salía bien decir una frase, y tuvo que repetir la escena, pero no pocas, sino ¡48 veces! En 1998 se rehízo la película, y en vez de cartas se actualizó con correos electrónicos. Se llamó «Tienes un e-mail» con Tom Hanks y MegRyan.

Profundizar en las cosas, y mucho más en las personas, nos permite descubrir su belleza.

Para vivir

Se puede percibir la gran diferencia de vivir algo cuando se ha comprendido su significado. Se aprecia y se valora lo que se realiza. Por ejemplo, durante la Santa Misa el sacerdote y los fieles tienen diferentes posturas. Así, cuando se lee la primera lectura, los fieles permanecen sentados, pues la postura del discípulo a la escucha de su maestro. Es Dios quien habla y enseña a través de los profetas o Apóstoles. Y cuando se pasa a la lectura del Evangelio todos se ponen de pie con la alegría y respeto ante el Maestro que viene a hablar directamente, sin intervención de profetas. El sacerdote, a su vez, hace una inclinación profunda para mostrar reverencia y pedir a Dios saber anunciar dignamente el Evangelio. Y así, cada movimiento tiene una razón de ser que, si se comprende, se vivirá mejor la celebración.

El Papa Francisco desea que la Iglesia redescubra, custodie y viva la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Desea que haya una participación plena, consciente, activa y fructuosa en cada celebración. (articulosdog@gmail.com).