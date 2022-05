LLAMA YCPHD A REFLEXIONAR SOBRE LA ANSIEDAD Y DEPRESION

En el Mes de la Concientización de las Enfermedades Mentales

Con más de 16 millones de personas afectadas, anualmente en los Estados Unidos y la octava causa de muerte en Arizona, la depresión figura junto a la ansiedad, entre las afecciones mentales de mayor incidencia, según estadísticas nacionales del Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

“Durante mayo se celebra el Mes de la Concientización de las Enfermedades Mentales, y hacemos un llamado a la comunidad para que no solo aprenda a reconocer los síntomas, sino también que no los ignore”, externó Laura Aviles coordinadora de Enfermedades Crónicas del Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Yuma.

Destacó que el Departamento de Salud tiene distintos programas que pueden apoyar a la comunidad a disfrutar de una vida saludable tanto física como emocional y entre ellos figuran DUET que consta de una serie de diez videos enfocados en reducir el estrés de quienes cuidan a personas con Alzheimer y demencia, “normalmente es la familia quien atiende a la persona con Alzheimer y es duro para ella ver como su ser querido está perdiendo sus recuerdos y la conexión emocional”.

Otro de los programas es el de Prevención y Manejo de Diabetes, que busca evitar que los participantes desarrollen la enfermedad mediante la sana alimentación y la actividad física, sin olvidar el cuidado de la salud emocional. “También contamos con CONNECT, diseñado para atender las necesidades surgidas en la comunidad por la pandemia, refiriendo o guiando a los participantes hacia las organizaciones que cuentan con los servicios o recursos”.

Se estima, añadió, que de cada seis adultos uno tendrá depresión en algún momento de su vida, “la depresión es más que solo sentirse triste o tener un mal día, cuando la tristeza dura bastante tiempo e interfiere con las actividades normales diarias, la persona podría estar deprimida y necesitar de apoyo profesional”.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) refiere que algunos síntomas podrían ser sentirse triste o ansioso con frecuencia o todo el tiempo, no querer realizar actividades que antes eran divertidas, sentirse irritable, frustrado con facilidad o intranquilo; tener dificultad para dormirse o seguir durmiendo, levantarse muy temprano o dormir demasiado, comer más o menos de lo usual o no tener apetito.

“Lo más importante es hablar con su médico para tener un diagnóstico y recibir el apoyo especializado, pues en casos de depresión crónica la persona difícilmente saldrá de ella por si sola y aunque siempre es importante la familia, también se requiere de la parte especializada”, manifestó.

Para más información sobre los programas del Departamento de Salud llamar al teléfono (928) 317-4580.