LLAMAN A EVITAR CONDUCIR CON EL CELULAR EN MANO

San Luis Río Coloreado, Sonora (Mayo 13 de 2022).-

Con la finalidad de reducir el índice de accidentes automovilísticos por distracción, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró el exhorto a la ciudadanía a no hacer uso del teléfono celular al conducir un vehículo.

El director de la dependencia, Gerardo Camacho Ramírez, advirtió que un gran número de percances son ocasionados por personas que conducen y utilizan el teléfono al mismo tiempo, acción que roba la atención de los automovilistas que debe mantenerse en todo momento con los ojos al frente y al pendiente de los espejos retrovisores.

La instrucción del alcalde Santos González Yescas, es velar por la seguridad de los sanluisinos a través de estas campañas preventivas como “No te enredes”, que ya maneja la dependencia con el objetivo de que las personas no pongan en riesgo su vida y la de los demás al transitar utilizando el celular para interactuar al mismo tiempo en las redes sociales, señaló.

Además de no hacer uso del teléfono celular, recalcó el Comisario, es importante no conducir en estado de ebriedad, no manejar a exceso de velocidad, y sobre todo respetar los señalamientos de tránsito.

Por último, el Jefe de la Policía recomendó que en caso de alguna emergencia o eventualidad se haga uso del número 911 para una rápida atención por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.