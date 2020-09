LÓPEZ OBRADOR NIEGA CONDICIONAR LA ENTRADA DE SAURI

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté condicionado el arribo de Dulce María Sauri como encargada de la Mesa Directiva en San Lázaro.

“Ninguna, nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el titular del Ejecutivo, el Presidente, entre a negociaciones de ese tipo, además sería indebido y es hasta ilegal. Cómo se le va a quitar el derecho a un legislador o a un grupo de legisladores para presentar controversias constitucionales; eso no se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni a aceptarlo.

“Te damos esto, pero no vas a presentar ninguna controversia, no te vas a oponer al Presidente, pues eso sería seguir en el mismo sistema autoritario”, aclaró López Obrador a pregunta expresa de que Mario Delgado habría condicionado entregar al PRI la Mesa Directiva con la intención de que no presentaran controversias constitucionales con intencionalidad política.