Los Mártires del Río Colorado

Llegué al agua que era del mar, y aunque salada por haberse mezclado con la del río Colorado no tenía tanta acrimonia como la del mar adentro. Hacía grandes olas; y por el nordeste se extendía como también por el sur, hasta perderse de vista; por el oriente y poniente poco más de una legua, conocía por todas estas señas que estaba en el desemboque del río Colorado, pero por cerciorarme más, bajé como una legua y mandé al indio coger agua, la que no se podía beber ya de salada. Volví atrás y paré en el mismo sitio donde la había probado la primera vez; aquí advertí al anochecer, que las corrientes que por la mañana iban al nordeste giraban ya al sudoeste, y se iba descubriendo ya una isla baja;oyéndose grande murmullo de aguas que corrían, por lo que me pareció que el río Colorado desembocaba en dos brazos poco distantes entre sí; pero al otro día vi que era sólo uno. Toda la noche oí el grande ruido de las aguas.