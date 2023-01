Los protegidos del Presidente

Gracias a nuestro periódico nos enteramos que Riobóo -con bigote estilo hitleriano, esposo de la ministra cuestionada por el ya conocido plagio de una tesis- pretende encarcelar a su nuera por «proporcionar durante ocho años de matrimonio las comidas y bebidas que propiciaron la muerte de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero». Éste murió de 34 años en un hospital de Cádiz, España. Reforma reporta que «a los pocos meses de iniciada la averiguación, la Fiscalía capitalina pidió la captura de la viuda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, confirman distintos documentos judiciales de México y España». No hay que olvidar que Riobóo es el contratista más cercano y amigo personal de López Obrador, según él, «uno de los mejores ingenieros del mundo», aunque no es la mejor persona del mundo, y no hay que olvidar tampoco que Yasmín Esquivel sigue siendo ministra de la Corte y que sus «chicharrones» todavía truenan, especialmente en casos como este. Como bien dice la nuera de Riobóo: esta situación «ha hecho difícil que la justicia mexicana opere con imparcialidad en mi caso, es decir, es muy probable que exista un conflicto de intereses».

Gracias a nuestro periódico nos enteramos que Riobóo -con bigote estilo hitleriano, esposo de la ministra cuestionada por el ya conocido plagio de una tesis- pretende encarcelar a su nuera por «proporcionar durante ocho años de matrimonio las comidas y bebidas que propiciaron la muerte de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero». Éste murió de 34 años en un hospital de Cádiz, España. Reforma reporta que «a los pocos meses de iniciada la averiguación, la Fiscalía capitalina pidió la captura de la viuda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, confirman distintos documentos judiciales de México y España». No hay que olvidar que Riobóo es el contratista más cercano y amigo personal de López Obrador, según él, «uno de los mejores ingenieros del mundo», aunque no es la mejor persona del mundo, y no hay que olvidar tampoco que Yasmín Esquivel sigue siendo ministra de la Corte y que sus «chicharrones» todavía truenan, especialmente en casos como este. Como bien dice la nuera de Riobóo: esta situación «ha hecho difícil que la justicia mexicana opere con imparcialidad en mi caso, es decir, es muy probable que exista un conflicto de intereses».