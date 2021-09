MANTIENE SANTOS A LA MAYORÍA DE SU GABINETE

Realiza cambios en Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Social y el DIF.

Gerardo Ibarra

San Luis RC, Sonora. –

Para el XXIX Ayuntamiento, el presidente municipal Santos González Yescas decidió mantener a la mayoría de los funcionarios de primer nivel en sus cargos.

Las dependencias de Cultura, Turismo, Deporte, Desarrollo Social y el DIF, son las que cambiaron de titular en esta nueva etapa de la administración municipal.

El alcalde señaló que quienes repiten en el cargo, obedece a que respondieron a las expectativas de la administración pasada, pero también hay otros funcionarios que cumplieron y no repiten porque se incorporarían a las funciones de dependencias del gobierno estatal.

“… Si repiten quiere decir que hicieron muy bien las cosas, unos que no están y que no repiten es porque se incorporaron en otras encomiendas o se van a incorporar al gobierno del estado en corto plazo”, destacó el jefe de la Comuna.

Pero también lamentó que en su gobierno hayan pasado funcionarios que no entendieron la tarea.

“… Ha habido funcionarios, que, como dice la canción, no sé en qué momento los perdí, y eso me da mucha tristeza…”, dijo.

Hizo un llamado a sus funcionarios a conducirse con “cero” corrupción y ayudar al más necesitado.

“… Me he dedicado a conciliar y reconciliar con todos los sectores… Voy a seguir igual, no hay que defraudar a la gente…”, sostuvo González Yescas.