Marchar por la Democracia

La Liga Defensora de la Libertad Religiosa (LDLR) del DF, y la Unión Popular (UP) que aglutinaba a los defensores de la educación y la libertad religiosa en el Bajío y la provincia mexicana, llegaban a reunir un millón de firmas para que los diputados y los presidentes Calles y Obregón, dieran marcha atrás a las leyes persecutorias contra la Iglesia. Las autoridades legislativas y ejecutivas y judiciales ignoraban esas peticiones populares que tenían como regla interna y externa la no violencia activa, aprendida del misticismo político de estadistas como Mahatma Gandhi, quien dice que la religión no tiene que ver con la política; no sabe ni si quiera qué es la política. Repetiría Gandhi.