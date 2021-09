MÁS DE 100 MIL SANLUISINOS CONTAGIADOS

Más de 100 mil sanluisinos han sido contagiados en el transcurso de estos meses. El médico Roberto de Haro considera que todavía nos falta un año de crisis sanitaria por el COVID-19

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

Eloy Herrera. –

A pesar de que más de 100 mil sanluisinos ya se habrían enfermado de COVID-19 durante el pasado año y medio, la pandemia se encuentra en el pico más alto de la tercera ola y permanecerá por un año más en nuestra región, así lo consideró el médico Roberto de Haro

Señaló que esta ola se presentó desde las primeras semanas del pasado mes de junio, justo después de haber finalizado las campañas políticas y la jornada electoral. A partir de la segunda semana de junio el número de contagios comenzó a aumentar de forma importante.

El médico considera que, a pesar de que los científicos aseguran que las olas anteriores duraban alrededor de 4 meses, la actual podría durar más en bajar los números de contagios por la propia situación de la enfermedad.

“Yo creo que apenas estamos alcanzando el pico máximo de la tercera ola de COVID-19. Debemos considerar que el proceso de los contagios ahora son un poco más lentos, antes el virus se esparcía rápidamente porque había pocos enfermos y la población no estaba vacunada, al haber más enfermos y estar vacunada una parte de la población, el virus se va topando con que le es más difícil de avanzar”, expresó.

“Apenas esta semana, del sábado para acá, hemos estado en el pico máximo de la ola quién sabe cuánto tiempo va a durar haciendo meseta, yo creo que durante unas tres, o cuatro semanas vamos a estar con bastantes pacientes”, consideró.

La consideración del reconocido médico de esta ciudad podría significar que durante el próximo mes de octubre se mantengan los números de contagios y fallecimientos en San Luis y la región.

“Además de eso, debemos considerar que ya entramos al otoño y vienen las enfermedades respiratorias, entonces ahí va a haber mucha demanda porque cualquier resfriado lo van a querer comparar, o descartar con COVID”, consideró.

FALTA UN AÑO MÁS

A pesar de que San Luis ha sido infectado de coronavirus en más de la mitad de su población Roberto de Haro considera que todavía nos falta alrededor de un año para salir de la crisis sanitaria en la que se encuentra el país.

“Yo creo que, en el nivel local, ya hemos rebasado la mitad de la población de la cual está infectada ya por primera vez. En realidad, yo no cuento a los vacunados, porque esos son los que se siguen enfermando. La estadística que tenemos aquí nosotros ya tenemos bastantes números de pacientes y bastante tiempo atendiéndoles y no ha vuelto un solo paciente infectado dos veces de los que yo he atendido. No digo que es imposible, pero es muy poco probable”, destacó.

La disminución en el ritmo de contagios provocará que la pandemia tarde más en desaparecer del territorio mexicano. “Yo creo que vamos ya por la mitad de la población y esto se va a acabar hasta que se enferme el último”, remató.

“Apurar el proceso sería tomar medidas sanitarias diferentes, lo que han hecho los países de Europa del Norte. ‘Denle, abran todo y, que salga el que tenga que salir’, para que se acabe. Pero, si seguimos así, a cuentagotas, yo le tanteo que nos vamos a aventar otro año, mínimo”, sentenció.