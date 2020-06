MÁS PODER AL AISLAMIENTO

Por Psicólogo Alfredo López

Pedro es un adolescente de doce años, al estar cursando su primer año de secundaria se encuentra lleno de temores al sentir que socialmente no puede competir. No tiene cuerpo o capacidades atléticas, tartamudea al hablar y aunque es sumamente inteligente, ante su temor de hablar en público, prefiere no demostrar las grandes ideas que aprisiona por sus miedos. Su refugio es aislarse y aunque en su mundo de soledad se encuentra seguro, él como la mayoría desconoce que el aislamiento es el padre de todo trastorno.

Susana es una mujer sumamente hermosa, a sus veintisiete años después de haber terminado una maestría y un doctorado le cuesta mucho trabajo establecer relaciones amorosas. Después de un rompimiento sentimental y al sentir el agotamiento de una vez más sentirse decepcionada con alguien, se encuentra muy presionada por las amistades respecto a su actitud y al decirle que ella no considera que por la edad se le puede ir el tren del matrimonio. Ante tantas opiniones empieza a creer que todo es su culpa. Guiada por este horrible y monstruoso sentimiento engañado y sin notarlo cae en las redes del aislamiento. Ahí no hay nadie que la juzgue o culpe pero tampoco quien la pueda ayudar.

Norberto es un hombre de treinta y dos años, desde muy pequeño se le consideró alguien muy retraído y tímido. Durante su infancia sus padres disfrutaban el verlo jugar siempre solo con sus juguetes, en la adolescencia la sensación de creerlo seguro al estar siempre frente a la computadora también les agradaba mucho. A los veinticinco años tuvo una efímera relación que lo convirtió en padre, al nacer su hijo su compañera lo abandonó. Sin expresar nada siguió con su vida acrecentando por hábito aún más su aislamiento. Trabaja en casa, ordena todos sus alimentos e incluso los preparados ya que se niega a ir a cualquier restaurant. Forzado en una ocasión por un cumple años al estar rodeado sufrió un severo ataque de pánico, olvidó el convivir con más personas y al no atenderse su trastorno creció hasta llegar a ser también un hombre con trastorno obsesivo compulsivo. No soporta la suciedad ni el contacto o acercamiento con cualquier ser humano.

En la actualidad debido al gran incremento de la inseguridad de todo tipo al salir a la calle, sin saberlo le damos cada vez más poder a este gran mal. Peor aún el aislamiento o gran distanciamiento entre los miembros de las familias es cada vez más evidente, aun dentro del hogar. Cada quien come en su cuarto, cada quien tiene su T.V y cuando llega a ver cierto acercamiento la atención está centrada en dispositivos electrónicos individuales. Ignoramos que en el pasado y aun hoy una gran clave del éxito y de la felicidad está en el saber ser social, esto es la base de la inteligencia emocional.

Ante lo normal que es el aislamiento la sociedad cada más cree que es una opción el refugiarse en él, se ignora pues que es como un pequeño mal parecido a una especie de hoyo oscuro emocional. De no enfrentarlo se hace cada vez más profundo encontrando en cada avance de la profundidad monstruos como las fobias, la culpa, el conformismo o la mediocridad, el resentimiento y una cantidad innumerable de trastornos psicológicos que se convertirán en la peor de las pesadillas.

Debido a esta gran verdad el ser social se estimula independientemente de lo normal del aislamiento según cada personalidad. Sin importar la incomprensión, el llanto o las quejas. Desde muy pequeños a los hijos se les enseña a abrazar, a sonreír, a externar un gracias y un buenos días. Se les fuerza, de ser necesario, a realizar actividades grupales, no importa que el proceso duela. Al obligarlos a ser sociales en medio de que quizás ellos de inicio no entiendan, les das herramientas básicas e invisibles para conducirlos a incrementar las posibilidades de mayor éxito y felicidad.