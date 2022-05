ME RETIRO: REBECA REYES

Su incursión en el Modulo 2 fue solo para aprender

Pedro Márquez.-

Al declarar la Licenciada Rebeca Reyes Fernández, que su incursión en el Modulo fue con la idea de aprender el porqué de los problemas que enfrentaba su madre al solicitar el agua, dejó en claro también que al terminar su periodo de presidente en la Asociación Número Dos, se retirará a sus actividades propias.

“…ya no me interesara otro cargo en el Modulo, ni mucho menos en la Sociedad de Responsabilidad Limitada –SRL-, me refugiaré en las actividades que tengo de tipo personal”, señala al ser abordada después de ser ungida como Presidente del Conejo en una acalorada asamblea.

“En mi casa me enseñaron el trabajo y el respeto, y a mi me agrada servir a los usuarios, pero existe la limitante de la maquinaria y el recurso económico para hacer mas obras”, confía quien sostiene que a la asamblea electiva donde nadie registró planilla salvo ella y Roberto Mendoza, sí se invitó al Jefe del Distrito de Riego, y no atendió el llamado.

Por esa ausencia, manifestó estar triste, aunque sostiene que nada se pudo hacer. La Dama que a pregunta del reportero contesta que no es polémica, que su carácter en el modulo es por apegarse a los estatutos y lineamientos que lo rigen, expone que eso fue lo que sucedió en el proceso que llegaba a su fin.

Si no se actuara conforme a los estatutos, cualquier usuario podría ser Presidente, aún cuando no cumpliera con ellos, tal como se hizo con la planilla que no cumplió con las exigencias, expuso.

Para facilitar los procesos de elección, tiene pensado actualizar los estatutos al respecto que estén caduco, en tanto que para mejorar el servicio de agua, quiere que se pague a tiempo, entregar volumen suficiente y que se solicite el rol a tiempo.