NO USEN MI NOMBRE PARA ESTATUAS NI CALLES; AMLO PARA SU TESTAMENTO

El mandatario dijo que el mejor homenaje que puede recibir un dirigente es que se siga su ejemplo.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO. –

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes parte del contenido de su testamento, que contiene una instrucción clara respecto a su nombre.

“No quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle. No quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, hospital, nada absolutamente”, dijo en su ‘mañanera’ de este viernes.

El mandatario consideró que el mejor homenaje que se puede ofrecer a dirigentes es seguir su ejemplo y no proceder a “convertirlos en piedra”.

La declaración del presidente se dio después de que se pidió su opinión sobre el Monumento a Cristóbal Colón, que será sustituido por la escultura a la mujer olmeca, según anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

López Obrador aplaudió la decisión, al señalar que se trató de ocultar “el pasado artístico de los pueblos originarios” tras el proceso de la Conquista.

Adelantó que el próximo 27 de septiembre, el Gobierno abrirá la colección La grandeza de México, que contendrá piezas y códices de las grandes civilizaciones prehispánicas del país.

La exhibición tendrá dos sedes: el Museo de Antropología y el edificio de la Secretaría de Educación Pública.