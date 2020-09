Tras conocer que la Federación incluyó en su proyecto de Presupuesto 2021 únicamente la construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe para Sonora.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano indicó que buscará reunirse con autoridades federales para gestionar más recursos y obras para los municipios.

Hizo un llamado a los diputados federales para que, apoyen a Sonora con una inversión mayor en infraestructura y detonadores del desarrollo.

La mandataria estatal señaló que los ayuntamientos requieren con urgencia recursos para el rescate de vialidades en sus municipios y, el estado.

Apoyo para continuar con el rescate de la infraestructura educativa, carretera y hospitalaria que ha llevado a cabo en este sexenio.

Por lo que es necesario que los legisladores por Sonora den la batalla en el Congreso de la Unión en respaldo de las y los sonorenses.

La verdad estoy muy extrañada, voy a pedir una cita con el Secretario de Hacienda, pero también sé que los diputados federales pueden hacer su lucha junto a mí.

Por nuestros alcaldes, nuestros municipios y nuestra gente, no me voy a quedar de brazos cruzados y me extraña que en el Proyecto aparezca una sola obra para Sonora;

NO VOY A QUEDARME DE BRAZOS CRUZADOS: CPA

Sonora no somos una obra, somos casi tres millones de habitantes y merecemos ser tomados en cuenta.

La gobernadora Pavlovich comentó que haber incluido la obra de la carretera Agua Prieta-Bavispe es muy positivo, ya que fue un compromiso del presidente en su pasada visita.

Responde a una sentida demanda de los habitantes de ambos municipios, indicó, es necesario considerar mayores recursos para el estado.

Como la pavimentación de vialidades, que se sumen al esfuerzo realizado por el gobierno estatal en varias ciudades.

Hay muchísimas vialidades que no están incluidas porque nosotros no tenemos los recursos para hacerle frente y me preocupan mucho esos municipios.

Todos merecen ser tomados en cuenta, sé que los recursos son escasos, pero una sola obra para todo Sonora, me parece totalmente fuera de lugar, enfatizó.

La mandataria estatal sostuvo que junto a los alcaldes gestionará recursos prioritarios y exponerlo ante diputados federales, buscando más proyectos para el desarrollo de Sonora.

Ya que, considera, aún hay tiempo para incluirlos en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2021.

