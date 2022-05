OFRECE NIEVES RIEDEL EXPERIENCIA Y MANOS LIMPIAS

Asegura que rodeada de gente joven y su capacidad de gestión, le daría un nuevo respiro al desarrollo de San Luis Arizona.

Gerardo Ibarra

San Luis, Arizona

Nieves Riedel asegura que su carrera por la presidencia de San Luis Arizona va muy en serio, tan es así que ha conformado un equipo de trabajo que combina la experiencia y juventud para regresarle a la ciudad el desarrollo que demanda.

“Siempre ha sido en serio, yo he participado en tres elecciones, claro que es con seriedad, ¿que yo necesito un puesto político?, de ninguna manera, pero (desde ahí) puedo contribuir y hacer la diferencia en esta ciudad, ahí está la prueba”.

La candidata a la alcaldía de San Luis Arizona, celebró que la ciudad se encuentre en pleno crecimiento, siendo la ciudad número uno crecimiento en Arizona, reconocidos a nivel nacional.

“Está mal que me eche porras:el 60% de esta ciudad ha sido construida por mi compañía, ¿que trae esta infraestructura?, cada una de las escuelas en los últimos 10 años, ha sido construida por el esfuerzo de RiedelConstructiony su equipo; con dedicación, experiencia, integridad y ganas de servir y trabajar, conmigo no hay pierde”, destacó Riedel en entrevista.

Recordó que durante su gestión como alcaldesa se dedicó en gran parte a gestionar lo que la ciudad necesitaba: el edificio departamento de policía, de bomberos, el centro cultural; así como el gimnasio.

“…todo bajo mi administración;se acabó, no gané (la elección), y todavía estamos esperando que algo pase”, señaló la aspirante a alcaldesa.

LINEA DIRECTA…

Nieves Riedel sostuvo que con 30 años de experiencia al frente de su compañía constructora, ha demostrado que puede trabajar con cualquier persona, su nivel de responsabilidad y donde se encuentre.

“…soy de las pocas personas que levanto el teléfono y tengo línea directa a la oficina del gobernador, a las oficinas de senadores, de congresistas…a nivel local trabajo muy bien con el Sr. (Tony) Reyes y todo su equipo a nivel de Condado”, agregó.

Recalcó su capacidad para trabajar en equipo, sin restricciones para dedicarle el 100% de su tiempo a la gestión y soluciones de problemas en la ciudad.

“…y gratis, yo no necesito un puesto político, no necesito el dinero que pagan, siempre lo he donado, pero si tengo muchas ganas de resolver los problemas viales, una ciudad con problemas, muchas necesidades, infraestructura en parques, estamos cortos en seguridad pública”, subrayó Riedel.

Destacó la necesidad de aumentar la fuerza policial ya que actualmente se cuenta con la misma cantidad de policías que cuando la ciudad tenía 25 mil habitantes.

“Eso no puede ser, si en la noche tenemos cuatro policías y la ciudad esta tan desparramada, ¿Cómo nos van a dar el servicio?, y la gente paga por ese servicio”, detalló.

¿MANOS LIMPIAS?

“¿Que pueden decir los enemigos políticos de Nieves Riedel, que no hayan dicho ya?…de mí nunca han podido decir que soy ratera, que no cumplo, que traiciono, que ando de grupo en grupo, que en mi familia hay maleantes, nada de eso… ¿Que tengo dinero? Pues eso que les de la seguridad de que no les voy a robar, porque están equivocados si creen que en San Luis Arizona, un político va entrar porque quiere robar…no hay nada que robar. No hay manera ni hay recursos para robar”, añadió.

“San Luis tenía una política muy sucia, esos grupos se van terminando entre ellos mismos, y mira, (hasta) con cargos criminales”, subrayó.

Agregó que corre sola en este proceso, y que trabajaría en equipo con cualquiera de los ganadores para concejales.

“Yo me sé acomodar si tienen la misma visión, servir al público, no para servirnos, en mi gobierno no habrá venganzas, los empleados de la ciudad se les dará el respeto que merecen, se les va dar su espacio para que respiren, que laboren, sin miedo a represalias”, recalcó en entrevista Nieves Riedel, rodeada de parte de su equipo de trabajo.