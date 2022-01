ÓMICRON SE PROPAGA EN YUMA

Están viendo infecciones en personas que obtuvieron su refuerzo casi un año después de haberse vacunado.

Luz Pesqueira

YUMA, Arizona

La variante ómicron de Covid-19, está circulando ampliamente en la comunidad del condado de Yuma, de acuerdo con el informe presentado por la directora del Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Yuma a la Junta de Supervisores el miércoles.

Gómez indicó que los casos de Covid-19 están aumentando y se ha detectado la variante ómicron en las muestras de aguas residuales tomadas en Foothills, Yuma, Somerton, San Luis y Wellton para el proyecto de Pruebas de Aguas Residuales de Advertencia Temprana de Covid-19.

Es importante que la gente sepa que es más contagiosa, por eso hemos visto tantos casos. “Durante los tres días del fin de semana festivo que incluyó sábado, domingo y lunes, se reportaron dos mil 437 casos y el martes pasado mil casos.

Advirtió que se están viendo muchas personas asintomáticas que transmiten el virus sin darse cuenta.

En el hospital, dijo, hay una persona internada que obtuvo su refuerzo antes de que pasaran las dos semanas necesarias para estar protegido, se enfermó. También están viendo infecciones en personas que obtuvieron su refuerzo, pero a casi un año de haberse vacunado.

“Este virus es impredecible, no hay forma de anticiparse. Vemos los datos y las tendencias generales, pero no sabemos cómo el sistema inmune va a responder. Se ve en gente joven y adultos mayores”, señaló.” No es como en la primera ola en que eran más susceptibles los adultos mayores”.

Sobre los kits de pruebas rápidas dijo que desde el pasado 15 de enero las compañías de seguros de salud deben reembolsar el costo de los kits a las personas que los compran en las farmacias, el cual es de 24 dólares y el kit trae dos pruebas. En cuanto a los kits de pruebas adquiridos antes de ese día, manifestó que el reembolso depende del criterio de la compañía de seguro.

Manifestó que el gobierno federal ha destinado 400 millones de cubrebocas KN-95 para regalar entre las personas. Estarán disponibles en febrero en farmacias y centros de salud calificados. Se otorgarán tres por persona.