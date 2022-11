Para ser transformados

Es común que algunos niños quieran tener el disfraz de uno de sus superhéroes. Se les ve vestidos como Spiderman, el Hombre Araña, Batman, u otro. Suelen admirar su fuerza o destreza. La gente mayor admira a gente de poder o dinero. No obstante, no se podrá imitar a alguien mejor que a Jesucristo. San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, y él mismo ha visto una transformación en sí: “con Cristo estoy crucificado; y vivo, pero no yo, sino que es Cristo el que vive en mí” (Gal 2,20). Por ello la Iglesia nos invita a una identificación profunda con Cristo. El Papa Francisco señala que a través de la Liturgia se logra esta identificación. Pues formarnos en el sentido de la Liturgia, no “consiste en una asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona”. A través de la celebración litúrgica el Espíritu Santo actúa en nosotros “hasta que Cristo se forme en nosotros” (cfr. Gál 4,19).