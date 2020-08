PERDIDA DE EMPLEOS DISMINUYÓ 6.8% EN JUNIO, A PESAR DE COVID-19: CONEVAL

Sin embargo, el organismo reconoció que más del 48% de personas se encuentra en esta situación, donde a pesar de tener un empleo, no les permite satisfacer sus necesidades básicas

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México dio a conocer este domingo que se observó una recuperación en el mercado laboral durante el mes de junio, a pesar del avance de la epidemia de COVID-19, con respecto a los meses de abril y mayo, los más afectados hasta ahora.

La información, recopilada a través de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), reveló un 48.1% de personas en pobreza laboral, lo cual representa una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto al mes pasado (54.9%).

La pobreza laboral es cuando un empleado no cuenta con los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas a pesar de que tiene un trabajo.

El Coneval detalló que el ingreso laboral estimado a partir de la ETOE aumentó un 10.4%, al pasar de unos 1,422 pesos en mayo a unos 1,571 pesos en junio.

Además, aumentó un 10% el ingreso laboral, para ubicarse por encima de los 1,570 pesos (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Incrementó también la población ocupada, de acuerdo con el Coneval, pues entre mayo y junio, tuvo un aumento del 10.9%, al pasar de 43.6 a 48.3 millones.

Esta alza se dio principalmente en trabajos informales, que no tienen acceso a servicios de salud por parte de su empleo, lo que se reflejó en los tres millones de nuevos ocupados sin acceso a este tipo de servicio.

Y es que un dato alarmante tiene que ver con la población ocupada que no cuenta con servicio médico como prestación laboral, ya que más de la mitad de este universo no cuenta con este y, en caso de no recibir atención en una institución pública, tienen que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad.

“En el último mes, el volumen de ocupados sin acceso a servicios de salud se incrementó en tres millones.

Esta información muestra la importancia de focalizar acciones destinadas a este grupo poblacional para mitigar choques exógenos a sus ingresos asociados a situaciones de salud como consecuencia de la pandemia de COVID-19″, informó el Coneval en un comunicado este domingo.

Hasta el primer trimestre de 2020, el Coneval generó información sobre la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y la tendencia laboral de la pobreza a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) suspendió a finales de marzo la recolección de información estadística que implicara una interacción cara a cara, incluyendo la relativa a la ENOE.

Para continuar con el monitoreo de la ocupación y del empleo, el Inegi implementó la ETOE. Esta encuesta es llevada a cabo por vía telefónica, ante la restricción de recolectar información mediante encuestas presenciales.

De acuerdo con el Instituto, las cifras que ofrece no son estrictamente comparables en su forma de implementarse con la ENOE.

Debido a la pandemia de coronavirus, no es posible comparar las cifras del primer trimestre de 2020 con el resto de meses, ya que las encuestas se aplicaron de manera diferente.

Es por ello que no es posible generar una aproximación equivalente a las estimaciones de pobreza laboral obtenidas hasta el primer trimestre de 2020.

No obstante, los datos generados proporcionan una referencia sobre los cambios en el mercado laboral en los meses recientes”, aseguró Coneval.

México ha sufrido duramente en el aspecto económico desde el inicio de la epidemia.

De acuerdo con la calificadora HR Ratings, se perdieron 12 millones de empleos informales en el país a causa de esta. Cifras oficiales.

En el sector formal, el país perdió 838,272 puestos en los primeros cinco meses del 2020, incluidos casi 600,000 empleos permanentes.

Además de la contracción económica que sufrirá el país, de acuerdo con los expertos, para finales de año, se incluye también otro pronóstico difícil: estiman que la recuperación de los empleos perdidos podría darse recién en el año 2022, ya que se contempla que apenas la mitad del millón de puestos desaparecidos se recupere para el próximo año.