Pierde Yuma a impulsor de atención a veteranos tribales

La comunidad del Condado de Yuma está de luto por la trágica pérdida de un miembro de la Tribu Cocopah, quien no sólo fue Concejal sino además impulsó el primer programa de apoyo a Veteranos tribales en todo el país.

Se trata de Irwin Twist, de 75 años, quien murió el pasado viernes cuando su auto fue impactado por otro conductor, en hechos registrados en las inmediaciones de la avenida C y calle Condado 14.

“Recibimos noticias devastadoras de que en la noche del 21 de junio de 2024, el señorIrwin Twist, miembro del Consejo Tribal Cocopah, era pasajero en un accidente automovilístico y, lamentablemente, no sobrevivió”, describe en un comunicado de prensa.

Por su parte la ex Senadora de Arizona y actual Presidenta del Centro Regional de Salud Fronteriza, Amanda Aguirre, extendió las condolencias a nombre de la agencia, con la que el señor Twist jugó un papel decisivo en llevar el programa “Juntos con los Veteranos” a la comunidad Cocopah, la primera en la nación en estar en una reserva.

El reporte del Sheriff del Condado de Yuma indica que el viernes 21 de junio, a eso de las 9:10 de la noche, oficiales acudieron a atender el accidente vehicular en el área de la Avenida C y la Calle 14 del Condado.

