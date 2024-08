Política Chatarra

El que se impone vence pero no convence.

El que pretende convencer no debe descuidar querer y que lo quieran.

Por muchas razones los Papas actuales han visitado sistemáticamente a Cuba y los cubanos. Todo en orden. El periódico oficial del Partido Comunista de Cuba Granma se transforma por unos días en un espejo de los discursos y mensajes de los Pontífices. Cuba no es ni supersticiosa ni impía.

Librando la amargura de la incomprensión y el destierro de su patria, el sacerdote escribirá desde Estados Unidos. Su pensamiento está vigente, tanto que la Universidad de La Habana y muchos estudiosos de su vida y obra, nos hacen redescubrir lo obvio; Cuba no son los Castro, ni la Cuba de los relojes Slava o la de los almendrones con motores Frankestein.

