PRIMERA DE DOS PARTES

El alcalde Santos González asegura que hoy en día, tiene un equipo de directores afines a la 4T.

POR TRAICIÓN Y CORRUPCIÓN SE FUERON 14 FUNCIONARIOS; SANTOS

Gerardo Ibarra

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Tras dos años de gobierno municipal, el presidente municipal Santos González Yescas ha cesado de sus cargos a catorce funcionarios de primer y segundo nivel.

El alcalde sostiene que los motivos que lo orillaron a tomar la penosa decisión, se deben a que algunos de esos funcionarios se prestaron a corrupción y otros por traicioneros.

“…principalmente por corrupción, yo no lo he permitido; porque ya con solo el intento, eso ya es corrupción, hubo intentos, y tal vez algunos casos se consumaron…otros por traición, los amigos se convierten en tus enemigos en el ejercicio del poder por sus ambiciones, cayeron en la traición. Yo en lo personal no soy así, es más, yo me conduzco más como ciudadano que como presidente municipal”, subrayó el presidente municipal en entrevista.

Subrayó que ahora cuenta con un equipo de funcionarios en armonía, lo que se ha traducido, dijo, en un mejor servicio a la comunidad.

“…puedo presumirles que tenemos un equipo de funcionarios en armonía, que he conformado funcionarios afines al presidente municipal”.

González Yescas adelantó que muy pronto sus reuniones mañaneras con el equipo de funcionarios de primer nivel serán transmitidas en vivo, para transparentar la relación de trabajo con el presidente.

“Yo les digo, entiéndanlo, ustedes como funcionarios deben conducirse con cero corrupción al igual que yo, me daría mucha vergüenza tener que despedirlos porque casi todos son mis amigos”, acotó el alcalde.

REELECCION: A CONSULTA POPULAR

Santos González asegura que se decidirá por la reelección al cargo de alcalde, solo si la gente quiere, y no por una ambición por el poder ni caprichos. Para eso dijo, someterá a consulta popular con la ciudadanía, si el pueblo quiere que siga en el cargo o no. “…que no esté cuchareada, ni sea una simulación, voy a hacer una encuesta, yo voy a consultar a la ciudadanía, y la quiero presenciar, que sea legitima, que anden por las colonias; les vamos a preguntar a la gente si en un momento dado la gente quiere que me reelija –porque la ley lo permite”, sostiene el alcalde en entrevista. Pero además adelantó que habrá una segunda pregunta, si la gente quiere que se separe del cargo para hacer campaña, o si quiere que siga en funciones, todo e armonía con la ley electoral. Por otro lado, González Yescas dijo que su partido (Morena), le ha manifestado su deseo, a través del dirigente estatal Jacobo Mendoza, de su reelección en el cargo. “…pero esa decisión la voy a tomar después de la consulta popular, en diciembre, que la gente diga y no un grupo de políticos o gente cercana a mí”, señaló.

¿ES POQUITO 3 AÑOS EN LA PRESIDENCIA?

“Yo estoy muy satisfecho, de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 hubo una inversión en obra pública y maquinaria de casi 600 millones de pesos en San Luis…ya con eso, quien no va estar satisfecho.Yo no soy un político ambicioso, no quiero el poder por el poder, quiero el poder junto con la gente.

¿NADA QUE CRITICAR?

El alcalde aseguró que durante su gestión ha mantenido aliados de todos los partidos políticos, y que sus adversarios políticos no tienen nada que criticar.

“Hemos hecho un trabajo de mucho respeto a todos, tengo aliados panistas, priistas, tengo aliados independientes que jamás habían participado en política, quienes quizás les ha gustado mi forma de gobernar, con total sentido social.

Sostiene que no hay entreguismo de los regidores de oposición, pues hay propuestas que han sido “bateadas” por los concejales de oposición.

“Desde hace dos años no aumentamos impuestos, estamos calificados por Fitch con A+, es decir superamos la calificación, sin pedir prestado, un gobierno austero y de cero corrupción, entonces, ¿qué pueden criticar los adversarios políticos?, yo pienso que nada”, recalcó.

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Santos González aseguró mantenerse en la línea de la transparencia y cero corrupción, lo cual sostiene, con la calificación que le otorgó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

“La intolerancia a la corrupción se traduce en compra de maquinaria, hemos comprado 5 bomberas, más de 50 patrullas y otras 33 reparadas, autobuses para el deporte y la cultura…y lo traigo bien documentado, o sea, ahí está traducida, ¿que nos pueden decir los adversarios?”.

Consideró que una muestra del buen manejo de las finanzas es la calificación de ‘88’ que le otorgó el ISAF en el ejercicio 2019.

“Todo está licitado, el ISAF es inflexible, tenemos la mejor calificación en el manejo de los recursos en el estado –de los municipios con más de 100 mil habitantes, con un 88 de calificación, había observaciones por cerca de 33 millones de pesos que ya fueron solventadas y calificadas por el ISAF”, insistió.

REGIDORES ACUSAN OPACIDAD

“Yo les digo a los mismos regidores que siempre están inconformes con todo, les digo, pídanmelo a mí (información, pero no se atreven a solicitármelo y les digo que yo les daré seguimiento.El departamento de transparencia no les responde lo que quieren, porque están preguntando mal, eso lo podemos comprobar.Ahora, para ocurrencias y caprichos, tampoco vamos a prestarnos a eso, hay ocasiones en sesiones del Cabildo que tengo que intervenir, porque nadie les contesta cosas que están fuera de orden completamente, se convierten en el hazmerreír de la gente, yo les he dicho, oye nos dejas en vergüenza con la gente. Se los digo con mucho respeto, pero ya de plano ellos se crecen cuando no les dices nada”, dijo González Yescas, ante los reclamos de regidores sobre la falta de transparencia en su gobierno.

