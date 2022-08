Preocupa a campesinos otro recorte por sequía

Ricardo Martínez considera que la sequía de la cuenca del río Colorado debe ser vista como un problema social y de seguridad nacional.

STAFF/ Noticias

Preocupados se dicen los productores agrícolas del valle de San Luis Río Colorado a causa de la reducción de la asignación de agua de riego, derivada de la megasequía que padece la cuenca del río Colorado.

Ricardo Martínez Parra, reconocido productor de trigo del valle local, señaló que «de los 119 litros que tenemos de dotación por hectárea nos van a bajar. Unos hablan de 98 y otros de 110», dijo.

«La reducción es inminente para el próximo ciclo. Como Productor te puedo decir que es otro problema más, que no está en nuestras manos el solucionarlo, como productores, y seguimos sintiendo la desatención del gobierno federal», agregó.

«Yo, como productor no puedo ir a defender nada, ni agarrar a diez productores y defender, ahí es gobierno federal contra gobierno federal, y si estamos con que nos van a recortar y no me alcanza para sacar mi trigo, algodón, alfalfa, sorgo, maíz, mis cultivos que vaya a sembrar, ¿qué voy a hacer? Yo, en lo personal, voy a tronar, como productor, pero, y el país qué va a hacer sin esa cosecha que yo voy a sacar? Ese es un problema de seguridad nacional «, dejó claro.

El Buró de Reclamación, en los Estados Unidos, publicó esta semana el Estudio de 24 Meses del mes de agosto de 2022, por lo que se ha determinado la aplicación tanto de reducciones como de ahorros recuperables en las entregas de los volúmenes a México y Estados Unidos, debido a las condiciones de bajos almacenamientos proyectadas para 2023.

Ricardo Martínez insistió en la necesidad de que el gobierno mexicano promueva programas de investigación para los métodos de siembra.

Aseguró que en el valle sanluisino han hecho pruebas de regar por goteo el cultivo de trigo. Reconoce que se ahorró en agua, pero, se gastó más en maquinaria y equipo, pero, lo peor de todo, dijo, es que disminuyó de forma importante el rendimiento del cultivo por hectárea.

Aseguró que lo mismo sucedió con el cultivo de algodón, que tuvo un rendimiento mucho menor en el número de pacas por hectárea. «Hubo otro proyecto en alfalfa y tampoco sirvió. Entonces no es, esa la opción», consideró.