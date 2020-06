PROTECCIÓN CIVIL ALERTA POR RAYOS UV

Redacción

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.-

La dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales alerta a la comunidad sobre la exposición a los rayos UV en estos días que no están muy cálidos.

Ricardo Trigo Ramírez, director de la dependencia, dijo que aunque el clima sea benévolo, las personas no deben pasar mucho tiempo bajo los rayos solares, pues la presencia de los UV están más activos.

“No se sienten porque corre un aire fresco, pero los rayos UV siempre están presentes y cuando la gente se siente más cómoda bajo el sol, es cuando más se reciben en la piel, causando quemaduras y riesgos de contraer cáncer de piel en cuerpos sensibles”, reveló.

También recordó que durante los meses verano las temperaturas aumentan significativamente, afectando la salud de los más vulnerables, por ello reiteró no salir de

casa si no es urgente, beber un mínimo de dos litros de agua diario, utilizar ropa fresca y clara y no exponernos a los rayos solares sin protector, pues podrían dañar la piel.

Por Alberto De la Hoya, Diario Noticias.

Cabe señalar que en esta época del año, los golpes de calor son muy frecuentes, sin embargo, pueden ser evitados si no se exponen innecesariamente las personas, ya que de lo contrario puede llegar incluso el fallecimiento por esta causa.

Por otra parte, informó que para el presidente municipal Santos González Yescas, la salud es una de sus principales prioridades de gobierno, por lo que en coordinación con Salud Pública Municipal ofrece a las familias atención médica a domicilio.

Las personas que lo requieran pueden comunicarse al teléfono (653) 515-8086 de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.