Que se detenga hundimiento del campo

Para evitar un problema social creado por la robusta cartera vencida que dejará este ciclo triguero que ha llegado a su fin, el productor de este grano Guadalupe Bernabé Hernández Cha, esta sugiriendo que líderes agrarios y Diputados Federales, exijan al nuevo Gobierno Federal un modelo agrícola que impida que la actividad no sea rentable.

El triguero que apenas esta saliendo de fuertes adeudos que le dejaron el algodón y ese grano, hace la sugerencia porque avisora que muchos trigueros habrán de quedar debiendo porque con 5 mil 300 pesos la tonelada no pagarán el avío, y tendrán que ir a cartera vencida.

