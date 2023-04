RCBH recuerda a familias que aún es tiempo de obtener seguro médico

Yuma, AZ – (Abril de 2023).-

El Centro Regional de Salud Fronteriza, Inc., y sus clínicas de San Luis Walk-In Clinic, Inc., desea recordar a los residentes que aún no tengan cobertura de cuidado de salud que pueden tomar ventaja de la asistencia gratuita para registrarse, disponible en cualquiera de sus clínicas.

De acuerdo con Gustavo Alvarez, Director de Salud Pública y Alcance al Paciente, en la agencia no lucrativa con base en el Condado de Yuma, todos los residentes que no sean elegibles para obtener Medicaid pueden estar tranquilos porque aún tienen opciones para estar cubiertos.

“Durante la pandemia del COVID-19, los miembros de AHCCCS pudieron mantener la cobertura, sin importar los cambios en sus niveles de ingreso. Sin embargo, ahora más de 600,000 Arizonenses están en riesgo de perder su cobertura, pero no hay que preocuparse porque nosotros podemos asegurar que puedan continuar con su cobertura de cuidado de salud”.

Promotoras de Salud de RCBH de cualquier clínica San Luis Walk-In Clinic, Inc. pueden ayudarle a los usuarios a navegar en el sistema de AHCCCS y opciones de mercado de salud, y registrar a quienes necesiten ayuda.

Por su parte, la señora Amanda Aguirre, ex Senadora del Estado de Arizona y actual Presidenta y CEO de RCBH, coincidió en recordar a la comunidad que hay ayuda disponible y es gratuita.

“Estar cubiertos es una parte muy importante para el bienestar de la comunidad, invito a las familias a que nos visiten, y una Promotora de Salud estará disponible para ayudarles y elegir la mejor opción que se ajuste a sus necesidades”, expresó Aguirre.

Para mayor información por favor visite San Luis Walk-In Clinic, Inc., más cercana a su hogar o llame al (928) 236-8001.